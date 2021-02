V svoji karieri pianista, mojstra na klaviaturah in skladatelja se je Corea preizkusil v najrazličnejših slogih. Njegove kompozicije Spain, 500 Miles High, La Fiesta in Windows so postale jazzovski standardi. Za grammyja je bil nominiran kar 67 krat, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Rodil se je leta 1941 kot Armando Corea v Chelseu v ameriški zvezni državi Massachusetts. V otroštvu ga je njegov oče, jazzovski trobentač, seznanil s klavirjem, pozneje je začel igrati še bobne. Nastopati je začel v srednji šoli. V New Yorku je študiral glasbo na Univerzi Columbia in Juilliard School, vendar je šolanje opustil.

V 60. letih minulega stoletja je sodeloval z glasbeniki, kot sta Stan Getz in Herbie Mann, pozneje je zamenjal Herbieja Hancocka v zasedbi Milesa Davisa. Corea je sodeloval pri nekaterih njegovih najodmevnejših albumih, kot so Filles de Kilimanjaro, In a Silent Way in Bitches Brew in že v 60. letih eksperimentiral z zvokom električnega klavirja, na katerega je namestil modulator zvoka.

Nato je ustanovil skupino Circle, ki je delovala v letih 1970 in 1971, ter zatem skupino Return to Forever, s katero v jazz vključil rock in brazilsko glasbo. V naslednjih letih tako rekoč ni bilo glasbene zvrsti, v kateri se ne bi preizkusil in tudi dokazal, pa naj gre za solo projekte, duete (številni albumi z vibrafonistom Garyjem Burtonom in Herbiejem Hancockom, kasneje tudi z japonsko pianistko Hiromi Uehara), majhne in ogromne jazzovske zasedbe ter simfonične orkestre.

Bil je aktiven do smrti. Nastopal je, dokler se zaradi pandemije novega koronavirusa niso zaprla glasbena prizorišča. Večkrat je nastopil tudi v Sloveniji. S skupino Return to Forever je leta 1975 razprodal ljubljansko Halo Tivoli, leta 2009 je z Lennyjem Whitom in Stanleyjem Clarkom gostoval na 50. Jazz festivalu Ljubljana, leta 2012 pa je v okviru Evropske prestolnice kulture v Mariboru gostoval v tamkajšnji Festivalni dvorani. Tedaj si je oder delil z basistom Christianom McBridom in bobnarjem Brianom Bladeom.

Priznana ameriška jazzovska bobnarka Sheila E. je ob novici o glasbenikovi smrti tvitnila: "S svojo glasbo mi je spremenil življenje."

Ameriški glasbenik Questlove pa je Coreo označil kot "nesmrtnega barvitega mojstra" in dodal, da je virtuozni pianist "eden najprijaznejših in najtoplejših ustvarjalcev doslej". Na Instagramu je še zapisal, da ga je presenetila glasbenikova pripravljenost, da se ves čas uči, ter odprtost za nove ideje in glasbo.