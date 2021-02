Ponoči bo pretežno jasno, nekaj koprenaste oblačnosti bo na jugu Slovenije. Burja na Primorskem se bo krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -17 do -7, v krajih z burjo okoli -2 stopinji Celzija. V soboto bo pretežno jasno, zlasti na vzhodu Slovenije bo popoldne občasno tudi zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod po državi pa bo pihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od -6 do -1, na Primorskem okoli 2 stopinji Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo jasno z mrzlim jutrom. Burja na Primorskem bo v nedeljo oslabela in v ponedeljek ponehala.