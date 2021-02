V ekipi Dragića, ki počiva zaradi zvina gležnja, je bil tokrat najboljši Jimmy Butler, ki je dosegel trojni dvojček s 27 točkami ter po desetimi skoki in podajami. Max Strus je s klopi dodal 21 točk. Pri domačih, ki so tretjo četrtino izgubili z 10:28, sta po 17 točk zbrala John Wall in Eric Gordon.

"Pridobivamo vedno več samozavesti. Vemo, česa smo sposobni, in vemo, kaj si želimo narediti," je po tekmi povedal Butler, ki je dosegel svoj prvi "triple-double" sezone in skupno desetega.

Miami je sicer le nekaj trenutkov pred začetkom tekme izvedel, da Tyler Herro ne bo smel igrati zaradi protikoronskih protokolov. A to se ni poznalo, ekipa s Floride je prišla do četrte zaporedne zmage in tako uspešno začela serijo sedmih gostovanj, ki je najdaljša za Miami od leta 2009.

Posebej v prvem polčasu gosti niso bili razpoloženi, saj so iz igre metali le 35-odstotno, ob tem pa zadeli le štiri od 22 trojk. Toda v drugem polčasu so pokazali precej drugačno igro, posebej v tretji četrtini, v kateri so metali skoraj 53-odstotno ter zadeli sedem metov od 12 za tri točke.

Houston se je 50 sekund pred koncem sicer približal na tri točke, česa več pa mu ni uspelo doseči. Miami, ki je pri 11 zmagah in 14 porazih, bo naslednjo tekmo igral v noči na nedeljo, ko bo gostoval pri Utahu.

Boston, pri katerem je bil s 24 točkami najboljši Semi Ojeleye, je s 120:106 premagal Toronto, Detroit je s 95:111 izgubil proti Indiani, pri kateri je Domantas Sabonis zbral 26 točk, Golden State je na krilih 40 točk Stephena Curryja s 111:105 ugnal Orlando, Portland pa s 118:114 najboljšo ekipo vzhodne konference Philadelphio. Damian Lillard je za zmagovalce dosegel 30 točk, Joel Embiid pa je pri poražencih zbral še pet točk več.

Dallas Luke Dončića bo v noči na soboto gostil New Orleans, Denver Vlatka Čančarja pa Oklahomo.