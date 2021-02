Čeprav je evropska zveza EHF zaradi koronavirusa in pomanjkanja terminov igranja preloženih tekem (ne)pričakovano spremenila sistem napredovanja v osmino finala lige prvakov (namesto šestih klubov v dveh skupinah bo napredovalo vseh osem iz obeh), slovensko-madžarski dvoboj ni bil le prestižnega pomena, ampak za čim boljše izhodišče pred nadaljevanjem tekmovanja. Boljša uvrstitev v skupini prinaša vsaj na papirju lažjega nasprotnika iz nasprotne skupine, saj bo osmina finala potekala po navzkrižnem sistemu na izpadanje B1 – A8, B2 – A7, B3 – A6, B4 – A5, B5 – A4, B6 – A3, B7 – A2 in B8 – A1. Pred medsebojno tekmo v Zlatorogu je bil vrstni red v skupini B naslednji: Barcelona 20 točk (10 tekem), Veszprem 13 (10), Zaporožje 12 (10), Aalborg 10 (10), Kiel 9 (9), Nantes 6 (9), Celje Pivovarna Laško 6 (10), Zagreb 0 (8). Če bo takšen vrstni red ostal do konca prvega dela tekmovanja (14 tekem), bi se Madžari v osmini finala pomerili z norveškim Elverumom, Slovenci pa z nemškim Flensburgom.

Celjani so proti Veszpremu znova nastopili brez treh poškodovanih igralcev (Filip Ivić, Jan Grebenc, Tadej Kljun), namesto hrvaškega reprezentanta Josipa Šarca, z desetimi goli junaka torkove zmage proti Zagrebu v Zlatorogu (29:28), ki ima težave s kolenom, pa je bil med šestnajsterico igralcev komaj 18-letni Črnogorec Radojica Čepić. Kluba sta se v medsebojni obračun podali z različnima popotnicama v Evropi: gostitelji z dvema zaporednima zmagama (Nantes, Zagreb), gostje pa s štirimi porazi zapored (Kiel, PSG, dvakrat Barcelona). Po sedmih začetnih izenačenjih (od 1:1 do 7:7) si je prav tako oslabljena zvezdniška zasedba iz mesta ob Blatnem jezeru prvo občutnejšo prednost priigrala pri 10:7, rekordno razliko v prvem polčasu s plus štiri (15:11) pa po golu otroka celjskega kluba Gašperja Marguča, ki je v Veszpremu že od leta 2014. A domači so se s tremi zaporednimi goli v treh minutah približali le na gol zaostanka (14:15), na glavni odmor pa odšli z minus dva (14:16).

Ekipa španskega trenerja Davida Davisa, ki je na tem položaju zamenjal slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa, si je po desetih minutah nadaljevanja premierno priigrala pet golov naskoka (22:17). Toda domača zasedba je, čeprav je do takrat zapravila kar tri od skupno petih sedemmetrovk, uspešno zmanjšala zaostanek in v 48. minuti je bilo na semaforju samo še 21:23 za Veszprem. Toda 26-kratni državni in 27-kratni pokalni prvaki Madžarske so za dokončno potrditev točk v Zlatorogu potrebovali zgolj štiri minute, v katerih so naredili delni izid 4:0 za nedosegljivo vodstvo s 27:21. V končnici so celjski rokometaši, ki so se vseeno dobro upirali favoritom, nekoliko omilili poraz, in v primerjavi z medsebojno tekmo oktobra lani naredili zelo velik korak naprej. Le spomnimo: takrat so v Veszpremu izgubili s kar 15 goli razlike (24:39), kar je še vedno njihov najvišji poraz v letošnji evropski ligi prvakov in najvišji v dosedanji zgodovini 16 dvobojev z Madžari, zdaj pa je statistika slovenskih prvakov proti njih 14 porazov ter po ena zmaga in remi.