Posvetovalna skupina za cepljenje je tik pred začetkom uporabe cepiva AstraZenece občutno spremenila priporočila, komu naj ga v zdravstvu namenijo. Na seznamu skupin, za katere je svetovala prednostno cepljenje s tem cepivom, ni več zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Izjema so zaposleni v šolah za otroke s posebnimi potrebami, večina učiteljev in vzgojiteljev pa v nasprotju s prvotnim predlogom stroke očitno še ne bo dobila dostopa do protikoronskega cepljenja. Po drugi strani pa so v skupini, ki jo tako kot strokovno skupino za novi koronavirus vodi dr. Bojana Beović, glede na zapisnik torkovega sestanka nekoliko omilili stališče o uporabi cepiva AstraZenece za starejše prebivalce. Konec prejšnjega tedna so ga priporočili za mlajše od 65 let, ta teden pa so njegovo uporabo dopustili tudi pri starejših prebivalcih, ki bi izrazili željo po čimprejšnjem cepljenju.

Premislili so si tudi v primeru kroničnih bolnikov. Minuli teden je posvetovalna skupina menila, da je za kronične bolnike bolj priporočljiva uporaba cepiv mRNA, torej cepiva Pfizerja in BioNtecha ter Moderne. Ta teden pa se je posvetovalna skupina zavzela za prednostno cepljenje posebej ranljivih kroničnih bolnikov, mlajših od 64 let. Cepivo AstraZenece bo tako med drugim na voljo za bolnike s presajenimi organi, nekatere bolnike z rakom in bolnike s hudimi boleznimi pljuč. Skupina se pri spremembah sklicuje na dodatne podatke iz raziskav.

Še vedno velja priporočilo posvetovalne skupine, naj imajo pri cepivu AstraZenece prednost zdravstveni delavci, ki še niso bili cepljeni, ljudje v socialno-varstvenih zavodih, v centrih za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje ter zaporniki in osebje zaporov. nk