Na ministrstvu za gospodarstvo pojasnjujejo, da izvajanje šiviljskih storitev sodi med dejavnosti, ki so odprte od 9. februarja, pod pogojem, da imajo zaposleni, ki ponujajo in prodajajo tovrstno blago in storitve, negativni izvid hitrega testa ali testa po PCR-metodi, opravljenega v Sloveniji. Testiranje je treba opraviti enkrat na teden. Za izvajanje šiviljskih storitev ni zahtevana predložitev negativnega izvida potrošnika.

Pri izvajanju dejavnosti je treba ob nošnji zaščitnih mask zagotavljati minimalni možni stik s potrošniki, redno in temeljito čiščenje prostorov in površin ter redno in temeljito prezračevanje prostorov. Stranke si morajo razkužiti roke pred vstopom in ob izstopu iz prostorov. V prodajalni morajo biti vidno izpostavljena splošna priporočila za preprečevanje širjenja virusa, ob tem pa je treba strankam preprečiti uporabo blaga, ki je na razpolago ljudem iz različnih gospodinjstev.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost prodajanja blaga potrošnikom, mora biti omejeno na 30 kvadratnih metrov na stranko.