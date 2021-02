Na gospodarskem ministrstvu pojasnjujejo, da je vlada prejšnji teden z odpiranjem dodatnih dejavnosti sprejela tudi dodatne preventivno-varnostne ukrepe za celotno področje trgovinske dejavnosti. Storitve salonov za nego živali sodijo med izjeme, ki jim je dovoljeno izvajanje dejavnosti le pod pogojem, da zaposleni enkrat tedensko opravijo testiranje s hitrimi ali PCR-testi. Izvid testa, ki je opravljen v Sloveniji in ni starejši od 24 ur, pa morajo predložiti tudi stranke.

A to bo veljalo le še do konca tega tedna, saj je vlada na včerajšnji seji sprejela spremembe odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, po kateri se od naslednjega ponedeljka v nobeni dejavnosti ne zahteva več negativni test za potrošnike.

Na ministrstvu ob tem pojasnjujejo, da mora odgovorna oseba trgovine poleg negativnega izvida zaposlenega (do ponedeljka tudi stranke) zagotavljati minimalni možni stik s potrošniki, prostore pa redno prezračevati oziroma zagotavljati ustrezno ventilacijo in poskrbeti za razkuževanje rok pred vstopom in ob izstopu iz prostorov.

Glede razlogov za negativni test strank v salonih za male živali pa so povedali, da so bili kot predlagatelji sprememb odloka vezani na vladni načrt sproščanja ukrepov ter na strokovne ocene NIJZ in posebne skupine pri ministrstvu za zdravje. Na NIJZ sicer pravijo, da obveznega testiranja strank v salonih za nego živali niso predlagali, odgovora MZ pa še nismo dočakali.