V Londonu sta se sinoči v živo srečala podpredsednik evropske komisije Maros Sefcovic in britanski minister Michael Gove, eden najbolj vročičnih brexitarjev, ki je pristojen za usklajevanje politike med različnimi ministrstvi. Srečanje je sprožil Gove, ki ga je Johnson poslal v ogenj, ko je od EU pred kratkim pisno zahteval tako imenovano trimesečno milostno obdobje, da bi olajšali birokratsko breme pri pretoku blaga skozi Irsko morje, na katerem je s 1. januarjem nastala nevidna meja med britansko Severno Irsko in Veliko Britanijo. Skupno so jo zasnovali v severnoirskem protokolu, ki je bil del sporazuma o britanskem umiku iz EU. Ta je ohranil Severno Irsko na skupnem trgu EU, da bi ohranil mir v Severni Irski, pa tudi zato, ker je severnoirski velikonočni mirovni sporazum izrecno prepovedal vrnitev »trde« meje med Severno Irsko in Irsko.

Gove je bil v pismu precej agresiven in je zahteval tudi nekakšno preureditev severnoirskega protokola. V Bruslju niso bili zadovoljni ne z vsebino ne z agresivnim tonom Govovega pisma. Maros Sefcovic mu je pred prihodom v London odpisal in ga spomnil na to, da je izvajanje protokola »naša skupna dogovorjena pravna obveznost«. Spomnil ga je na to, da je brexit tisti, ki povzroča probleme. »Britanski umik iz EU, z njenega skupnega trga in iz carinske unije, prinaša velike izzive irskemu otoku,« je napisal Sefcovic in pred srečanjem v Londonu opozoril, da je spoštovanje trgovinskih pravil med Veliko Britanijo in Severno Irsko »edina pot za preprečitev trde meje«.