Po treh tednih, odkar je zaradi izstopa koalicijske stranke Italia Viva Mattea Renzija v Italiji nastopila vladna kriza, se ta očitno končuje. Za podporo tehnični vladi mandatarja Maria Draghija se je na včerajšnjem glasovanju izrekla še največja italijanska stranka Gibanje petih zvezd, ki je sodelovala tudi v koalicijah obeh vlad odhajajočega premierja Giuseppeja Conteja; 59 odstotkov članov stranke, ki so glasovali (volilna udeležba je bila 61-odstotna) je na spletnem glasovanju podprlo oblikovanje tehnične vlade.

V Gibanju petih zvezd so obstajali precej različni pogledi, ali sprejeti tehnokratsko ministrsko ekipo. Po dolgem kolebanju se je za podporo izrekel ustanovitelj gibanja Beppe Grillo, vlado tehnokratov, v kateri utegnejo sodelovati tudi politiki, pa sta podprla tudi zunanji minister Luigi di Maio in predsednik parlamenta Roberto Fico. Grillo je na sodelovanje v vladi pristal šele po strankarskih pogovorih z Draghijem, na katerih so mandatarja prepričali, da bo v vladi imenovan tudi superminister, ki bo nadzoroval zeleno preobrazbo gospodarstva.

Danes seznam ministrov

Že danes bo Draghi predsedniku države Sergiu Mattarelli predvidoma predstavil seznam ministrov. Po sprejemu mandatarstva se je o prihodnjem delu vlade posvetoval z vsemi parlamentarnimi strankami. Podrobnosti vladnega programa še ni predstavil. To bo storil v začetku prihodnjega tedna, ob potrjevanju ministrske ekipe v parlamentu. Glavni cilji nove vlade pred rednimi volitvami, ki so predvidene junija 2023, poleg nadaljevanja cepljenj po državi in blaženja gospodarskih posledic pandemije, naj bi bili tudi pogovori z evropsko komisijo o nacionalnem načrtu za okrevanje.

Po odločitvi predsednika države Mattarelle, da mandatarstvo podeli Draghiju, so se stranke sicer sprva zadržano odzvale na njegovo imenovanje, a na koncu druga za drugo podprle oblikovanje tehnične vlade. Socialdemokratska stranka, desnosredinska Naprej Italija, Renzijeva Italia Viva in celo skrajno desničarska Liga Mattea Salvinija so se odločile, da podprejo Draghijevo tehnično vlado. Zadnja, ki je kolebala vse do včeraj, je bilo Gibanje petih zvezd. Dejansko bi lahko Draghi vlado sestavil tudi brez podpore Gibanja petih zvezd, ki ima sicer slabo tretjino poslanskih mest.

Čeprav lahko Draghi računa na zelo široko podporo političnih strank, pa se odhajajočemu premierju Conteju vendarle porajajo vprašanja, kako stabilna bo nova vlada. »Zaradi širokega spektra strank, ki želijo podpirati vlado, obstaja nevarnost slabe kohezivnosti koalicije,« je ocenil Conte. Podporo tehnični vladi so sicer odrekli zgolj v skrajno desni stranki Bratje Italije.