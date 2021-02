Alonsa na kolesu zbil avtomobil

Španski dirkač formule 1 Fernando Alonso je bil na jugu Švice udeležen v prometno nesrečo. Kot so sporočili iz njegove ekipe Alpine team, se je v Luganu vozil s kolesom, ko ga je zbil avtomobil. Po nesreči so ga pri zavesti odpeljali v bolnišnico, kako hude so poškodbe, pa zaenkrat ni znano, je poročala Gazzetta dello Sport.