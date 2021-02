Slovenska vlada naj bi zgrešila evropske cilje

Načrt Slovenije za okrevanje in odpornost, v okviru katerega lahko pričakujemo kar 5,2 milijarde evrov, je pri evropski komisiji znova dobil slabo vmesno oceno. Že oktobra lani smo v Dnevniku poročali, da je načrt presplošen in površno sestavljen, zdaj pa naj bi v Bruslju menili, da je premalo usmerjen v zeleno in digitalno prihodnost.