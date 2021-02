Tako so odpovedali tekme v smučarskem teku v Oslu (od 12. do 14. marca) in Lillehammerju , kjer bi moralo biti finale svetovnega pokala (19. do 21. marec), norveško turnejo (12. do 21. marec) v smučarskih skokih v Oslu, Lillehammerju, Trondheimu in polete v Vikersundu, tekme v nordijski kombinaciji v Oslu (11. do 14. marec) in tekme v hitrih disciplinah alpskega smučanja (4. do 7. marec) v Kvitfjellu.

Fis bo naknadno sporočila, če bo oziroma kje bo norveške tekme nadomestila.