Podpora te največje parlamentarne stranke je še zadnja ovira na poti mandatarja Draghija za prevzem vodenja italijanske vlade. Draghi bo s podporo gibanja namreč lahko računal na močno podporo v obeh domovih italijanskega parlamenta. Do oblikovanja nove vlade bi tako lahko prišlo že v petek.

»Danes so naši člani še enkrat več pokazali veliko zrelost, lojalnost institucijam in predanost državi,« je rezultat glasovanja pozdravil eden vodilnih članov gibanja, dosedanji zunanji minister Luigi Di Maio. »Gibanje pet zvezd je izbralo pot poguma in sodelovanja, predvsem pa je izbralo evropsko pot,« je dodal.

V stranki, ki je nastala kot gibanje proti establišmentu, so sicer potekali precejšnji »boji« glede tega, ali naj podprejo Draghija, človeka elite. Sprva je bilo predvideno, da se bo spletno glasovanje o podpori vladi pod vodstvom Draghija začelo v sredo, a so ga preložili na danes, ko so voditelji stranke zatrdili, da so od Draghija dobili ključne zaveze, tudi na področju okoljske in socialne politike.