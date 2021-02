Kar je dovoljeno Jupitru, je dovoljeno tudi volu

Včeraj ob 14. uri in 6 minut je minister za obrambo Matej Tonin tvitnil (nelektoriran zapis): »Slovenija vstopa v oranžno fazo. To pomeni ukinja se omejitev gibanja na občine dovoljeno zbiranje do deset ljudi v šole se vračajo preostali razredi OŠ maturanti izpiti in seminarji do 10 študentov na fakultetah in odpiranje servisnih dejavnosti in trgovin.« In slovenske mame šolarjev so radostno vzkliknile: »Končno!« Seveda je lepo, da smo državljani ponovno dobili drobec normalnosti, ampak skoraj eno leto vlade Janeza Janše nas je izučilo, da nobena stvar ni takšna, kot se jo tvitne. Državljani smo se naučili, da se vedno vprašamo, kaj se skriva za vsakokratno vladno odločitvijo. Današnje vprašanje je: kakšna je oranžna teorija zarote?