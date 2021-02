Na včerajšnji 27. redni seji sveta zavoda celjske bolnišnice so v skladu s poslovnikom najprej izglasovali novega predsednika sveta zavoda, mag. Petra Požuna. V nadaljevanju pa so se posvetili ponovni izbiri direktorja oziroma direktorice SBC, saj je višje delovno in socialno sodišče ugotovilo, da je bil sklep o imenovanju mag. Margarete Guček Zakošek za direktorico nezakonit, ker je takratna razpisna komisija sveta zavoda v postopku izbire kandidatov iz ožjega kroga neupravičeno izločila docenta dr. Branka Gabrovca, ker da ni izpolnjeval razpisnih pogojev, opredeljenih v statutu bolnišnice. Sodišče je ugotovilo, da to ne drži, zato so morali člani sveta zavoda o imenovanju direktorja oziroma direktorice odločati ponovno in primernega izbirati med takrat prijavljenimi kandidati. A Gabrovec in še ena kandidatka, in sicer Irena Nunčič, sta se ponovni kandidaturi odrekla, zato sta na rešetu ostala le še dva. Poleg Guček-Zakoškove še Janez Pavlin. Oba kandidata sta članom sveta zavoda predstavila svoj program in vizijo razvoja bolnišnice.

Po predstavitvi in pogovoru s kandidatoma so člani sveta zavoda opravili razpravo in tudi tajno glasovanje. Slednje je pokazalo, da je večino glasov prejela Guček-Zakoškova, ki je bila tako ponovno imenovana za direktorico za obdobje štirih let, funkcijo pa bo začela opravljati, ko bo njeno imenovanje potrdila vlada RS. Izbira je bila pričakovana, saj je Guček-Zakoškova članica najožjega vodstva stranke SMC in nekdanja državna sekretarka pri ministru Zdravku Počivalšku. A brez zapletov vseeno ni šlo, saj v svetu zavoda Guček-Zakoškova kar nekaj časa ni imela zagotovljene večine, prav tako naj neuradno ne bi uživala podpore zaposlenih. Po zamenjavi predsednice in še nekaj članov sveta pa so Guček-Zakoškovi le zagotovili potrebne glasove. Spomnimo, da je v tretji največji regionalni bolnišnici kot zdravnica zaposlena tudi Urška Bačovnik Janša, soproga premierja Janeza Janše.