Sprva je bilo napovedano, da bo vlogo Kneza zasedel Peter Boštjančič. Mediji so ga tudi že posneli med vajami, preden je oktobra lani prejel Borštnikov prstan. Vendar jesenska premiera Romea in Julije z občinstvom v dvorani ni bila izvedljiva. Spletna premiera je bila načrtovana v decembru 2020, zatem v januarju 2021. Ni ju bilo. Dodatnih odmikov in odlogov zdaj ne bo več. V prazni dvorani Drame SNG Maribor bodo na valentinovo, v nedeljo ob 20. uri, uprizorili spletno premiero najslavnejše ljubezenske zgodbe vseh časov izpod peresa Williama Shakespeara. Režiser predstave je Aleksandar Popovski, umetniški direktor mariborske Drame. To bo prva plačljiva spletna premiera v mariborskem gledališču.

Najslavnejša ljubezenska zgodba vseh časov je ena največkrat uprizarjanih Shakespearovih tragedij. Ne v Mariboru. Tam je bila na sporedu zgolj dvakrat; prvič leta 1929 in drugič leta 1951. Popovski se je zato odločil, da jo po 69 letih ponovno uvrsti na repertoar. »Veste, kaj je razlog, da Romeo ne dobi pisma, v katerem Fra Lorenzo piše o načrtu z Julijo? Kuga v Mantovi,« vzporednice z aktualno koronsko realnostjo vleče makedonski režiser.

Ni slabega časa za Shakespeara, pravi Popovski, tako kot ni slabega časa za vino ali čokolado. »Njegove misli so večne,« je dejal v pogovoru za Večer. »Ves svet je trenutno razdeljen, petdeset petdeset, levi in desni, črni in beli, muslimani in kristjani, vegani in mesojedci… Capuleti in Montegi. Ni več pomembno, zaradi česa se sovražimo, pomembno je, da se. Ampak v takem svetu imata Romeo in Julija drugačne načrte in prioritete. Ves dan bi se samo ljubila.«

Spletno predvajanje predstave v živo bo za Popovskega nova izkušnja. Posnetih uprizoritev ne mara. »Če bo tak način postal redna praksa, bomo morali všteti v svoje ekipe videoartiste oziroma filmske režiserje ali pa se bomo morali sami naučiti, kako se to počne. Drugače je vse skupaj amaterski cunami, ker se pravi filmski režiserji ne ukvarjajo s streamingi, gledališki režiserji pa ne znamo razmišljati skozi oko kamere,« je dejal.

Upokojenega Petra Boštjančiča, lanskega prejemnika zlatega Borštnikovega prstana, v nedeljo ne bo na odru. Vlogo Kneza je po odpovedani jesenski premieri zasedel Davor Herga. V naslovnih vlogah bosta nastopila Žan Koprivnik in Julija Klavžar. Vstopnice so naprodaj na spletni strani SNG Maribor.