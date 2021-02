Četrtkovo jutro, ki se je zaradi dolžine dvoboja prevesilo v dopoldan, je bilo za ljubitelje tenisa v Egiptu in Sloveniji zelo dramatično. Afričani so stiskali pesti za Mayar Sherif (134. na svetovni lestvici), ki je v Melbournu postala prva Egipčanka z zmago na glavnem turnirju največje četverice, ter si želeli, da mejnik prestavi še stopničko višje. Na drugi strani mreže je bila Kaja Juvan (104.), ki se je prav tako prvič uvrstila v drugi krog OP Avstralije, a je bila na tej ravni že na vseh treh preostalih največjih turnirjih v Parizu, Londonu in New Yorku. Dvoboj je bil razburljiv, po slabih treh urah pa ga je s 3:6, 7:6 (2), 6:3 dobila Slovenka ter z uvrstitvijo med najboljših 32 igralk dosegla največji uspeh v karieri.

Dvoboj je bolje začela 24-letna Egipčanka, ki je v prvem nizu dvakrat odvzela servis Slovenki, rešila pa vse tri priložnosti tekmice za »break«. Drugi niz je bil eden najtežjih v dosedanji karieri 20-letne Ljubljančanke. Rešila je sedem od osmih priložnosti tekmice za odvzem servisa ter si vsako igro posebej priborila z izjemno borbo. V podaljšani igri je bila Kaja Juvan boljša in jo je tudi prepričljivo dobila s 7:2, niz pa je trajal kar 72 minut. Tudi v odločilnem nizu se je Slovenka soočila s kar šestimi priložnostmi tekmice za odvzem servisa, in sicer v prvih treh servisnih igrah. Vseh šest je ubranila, izkoristila pa edino, ki si jo je priborila, in Egipčanki prizadejala boleč poraz.

Ni se počutila najbolje Dvoboj je potekaj na igrišču številka 2, četrtem največjem kompleksu Melbourne Parka. Igrišče se je predlani zaradi komercialnega ozadja za pet let preimenovalo v areno 1573. Kaja Juvan je ob uspehu kariere izkoristila priložnost, ki se ji je ponudila po predaji Britanke Johanne Konta, in bo imela jutri priložnost, da stori še korak naprej ter se uvrsti v osmino finala. Njena tekmica bo Jennifer Brady, 24. igralka sveta. Američanka je letos že občutila slovensko moč, saj jo je na turnirju v Adu Dhabiju v 1. krogu z 0:6, 6:3, 6:4 premagala Tamara Zidanšek. Ta je bila včeraj v paru z Nizozemko Arantxo Rus uspešna med dvojicami, saj sta v 1. krogu s 6:1, 6:7 85), 7:5 premagali Američanko Alison Riske in Avstralko Aljo Tomljanović. Manj uspešen je bil v paru s Čehom Jirijem Veselijem Aljaž Bedene, ki se je po porazu v 1. krogu med posamezniki poslovil tudi v uvodnem krogu med dvojicami. »Težka tekma, dala sem vse od sebe. V drugem nizu sem skušala iz sebe iztisniti več energije kot v prvem. Na žalost se nisem počutila preveč dobro, zato fizično nisem bila najboljša. Kljub temu sem ves čas verjela vase in premagala slabši dan. Zavedam se, da sem imela tudi nekaj sreče,« je iz Melbourna sporočila Kaja Juvan.

Dvoboj večera Cicipasu Dvoboj večera je pripadel Stefanosu Cicipasu. Grk je v sijajnem vzdušju arene Rod Laver za zmago proti domačinu Thanasiju Kokkinasiju potreboval več kot štiri ure in pol. »Hvala navijačem. Fantastični ste. Četudi ste bili na strani nasprotnika, sem užival. Upam, da boste naslednjič navijali zame. Thanasi je izjemen igralec in borec. Vrnil se je po hudi poškodbi in verjamem, da je tako sebi kot vsem drugim dokazal, da se lahko prebije med najboljše. Smo generacija odličnih igralcev in verjamem, da boste v prihodnjih letih gledali vrhunski tenis. Vsi se borimo, da bomo nekoč številka ena, trenutno pa je morda naša realnost uvrstitev med najboljšo trojico,« je povedal Stefanos Cicipas.