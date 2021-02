Leto 2020 ni bilo niti slučajno najtežje leto, poudarja Milan Kuster, direktor podjetja Lunos. »Beležimo lepo rast prihodkov in dobička.« Njihovo poslovanje je opaženo tudi zunaj meja. Pri tem seveda izstopata nagradi Evropskega poslovnega združenja (EBA, Europe Business Association). Obrazložitev ob podelitvi se je glasila: Zaradi uspešnosti in učinkovitosti, vizije, inovativnosti, ustvarjalnosti, strokovnosti, izjemnih vodstvenih sposobnosti, poslovne etike in družbene odgovornost v letu 2020. »Elektorji v tujini so precej zahtevni in procesi nominacij so lepa možnosti, da se pogledamo v ogledalo, vidimo, kaj delamo dobro, in tudi tisto, kar je še treba popraviti,« dodaja Kuster. Lunos pa kotira visoko tudi na radarju Zlate niti. Letos so se zavihteli med finaliste.

Družinska zgodba o uspehu V Sloveniji je 70 odstotkov družinskih podjetij, ki ustvarijo kar 30 odstotkov slovenskega BDP, zato so nepogrešljiv del slovenskega gospodarstva, pomemben zaposlovalec in tudi vir inovacij. Mednje se umešča tudi Lunos, ki je bil ustanovljen pred desetimi leti. Pred tem je direktor Kuster 20 let nabiral izkušnje v drugih podjetjih. Pravi, da je to dober model. »V poslovanje družinskega podjetja sem prenesel izkušnje in dobre prakse, izključil pa sem tiste stvari, ki so se mi zdele slabe.« Ker mu menedžerskega znanja ni primanjkovalo, je bil zanj največji izziv najti prave sodelavce, vzpostaviti medsebojno zaupanje in poskrbeti za notranjo klimo podjetja. »In tu me je rešila moja žena Damjana, ki ima kot sociologinja izjemen občutek za izbiro kadra. V naših vrstah nimamo šibkega člena, saj vsi sodelavci razumejo filozofijo podjetja.« Prepričan je, da je prav odlična ekipa tisti kapital podjetja, ki Lunos dela odpornejši proti morebitnim krizam. »S pravo ekipo se da premagati vse težave.«

Za bleferje ni prostora Lunos poznamo po prezračevalnih sistemih, kako pa bi podjetje opisali kot zaposlovalca? Direktor odgovarja, da so zahteven zaposlovalec. Svojo ekipo gradi na iskrenosti in lojalnosti. Raje zaposlijo človeka, ki nima dovolj znanja, a je kompatibilen s filozofijo podjetja , kot pa vrhunskega strokovnjaka, ki ni kompatibilen z Lunosom kot celoto. »Za bleferje pri nas ni prostora. Znamo zahtevati in znamo nagraditi.« Tudi skozi prizmo finančnih parametrov je Lunos nadpovprečno uspešno podjetje. Financial Times jih je leta 2019 uvrstil med tisoč najhitreje rastočih podjetij v Evropi. Od leta 2015 do vključno leta 2020 beležijo povprečno 65-odstotno letno rast prihodkov in več kot 100-odstotno letno rast dobička. V letu 2020 so bili prihodki podjetja okrog 6,7 milijona evrov, dobiček pa okrog 1,3 milijona evrov.