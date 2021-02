Na ljubljanskem sodišču se počasi končuje sojenje 39-letnemu Mihu Šestu, v domačem Kamniku znanemu kot pobudniku ulične vadbe (street workout) in tudi dobrotniku, ki je zbiral hrano za ljudi, potrebne pomoči. Pred leti narkoman, ki so ga droge zvlekle v kriminal in celo na rob smrti, a je zbral moč, odšel v komuno in si uredil življenje, je, tako vsaj trdi tožilstvo, spet zašel na stara pota. Lani naj bi namreč v Kamniku v nekaj dneh oropal tri trgovine. Zadnji rop je bil usoden, lotil naj bi se kar prodajalne poleg svojega doma. Bila je slaba odločitev: kljub krinki na obrazu ga je po konstituciji in hoji prepoznal prodajalec, bil je namreč redna stranka. A Šest, brezposelni tesar, pravi, da vse to ni res, da ni kriv. Zato je bil včeraj tudi precej hud na enega od kriminalistov, vključenih v preiskavo, ki je po prijetju obiskal njegove starše.

Ropi so se zgodili lanskega marca, v dneh, ko vstop v trgovine z masko še ni bil nekaj tako običajnega kot danes. Dvanajstega marca je prodajalka v trgovini z oblačili Nina fashion ravno urejala izložbo, ko je opazila moškega s šalom, prevezanim čez obraz. Zdel se ji je malo čuden, a to je bilo vse. Potem pa je ta moški prišel do pulta in čisto mirno zahteval denar. Ko je v njegovih rokah zagledala nož, je vedela, da gre zares, in izročila slabega stotaka. Že naslednji dan je moški, tokrat s kapo in ruto, udaril v Tuševi drogeriji. Spet z nožem v roki. Tokrat je bil izkupiček nekaj večji, 480 evrov. Sedemnajstega marca pa je možakar s smučarsko masko in kapuco čez glavo obiskal Tuš Market Veronika. Ploski del noža je pritisnil prodajalki na hrbet in jo usmeril proti blagajni. Ko mu je predajala, kar je želel (850 evrov), je prišel sodelavec. Celo vprašal jo je, kaj je, a si v šoku ni upala izustiti niti besede. Čeprav je ropar mirno odšel, so policisti osumljenca hitro izsledili. Trgovec je povedal, da ga pozna, da je Šest, njihov sosed in redna stranka.