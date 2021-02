Soustanoviteljica gibanja Ženska stavka (Strajk Kobiet) je obtožena ogrožanja zdravja in življenja drugih s povzročanjem »epidemiološke nevarnosti«, ker je z organizacijo protestov kršila ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, pa tudi zato, ker je žalila policiste ter izrazila podporo napadom na cerkve.

Marta Lempart se je izrekla za nedolžno in zavrnila pričanje.

Za novičarski portal Onet je namignila, da bi podobne obtožbe lahko doletele tudi druge udeležence protestov. Za časnik Gazeta Wyborcza pa je dejala, da so tožilci uporabili nov mehanizem, ko so jo obtožili po kazenskem zakoniku in ne na podlagi zakona o prekrških, potem ko so pri obtožbah po slednjem izgubljali na sojenjih. Mnoge, ki jih je policija aretirala na protestih in so jih obtožili zaradi prekrškov, so namreč doslej že oprostili.

Gibanje za pravice žensk Ženska stavka je usklajevalo množične proteste po državi proti skoraj popolni prepovedi umetne prekinitve nosečnosti, ki so prerasli v protivladne proteste.