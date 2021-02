Na kriptoborzi Bitstamp se je bitcoin, ki je najstarejša in najpomembnejša kriptovaluta, povzpel do 48.481 dolarjev, s čimer je malenkost presegel dosedanjo najvišjo vrednost, prav tako doseženo ta teden.

»Ne glede na vaše mnenje o kritpovalutah - če ste zagnani fanatik ali skrajni skeptik - je dejstvo, da to digitalno premoženje postaja vse pomembnejši del sveta plačil,« je na Mastercardovem uradnem blogu v sredo zapisal Raj Dhamodharan, v podjetju pristojen za digitalno premoženje. Pri Mastercardu so denimo v zadnjem obdobju zaznali, da so ljudje z njihovimi karticami kupovali kriptovalute, vse več uporabnikov tudi pretvarja kriptopremoženje v tradicionalne valute za potrošnjo.

»Pripravljamo se na prihodnost kripto sveta in plačil,« je nadaljeval Dhamodharan. Tako je napovedal, da bo Mastercard letos začel podpirati izbrane kriptovalute neposredno na svoji mreži. »To je velika sprememba, ki bo terjala veliko dela. Zelo temeljito bomo premislili, katero premoženje bomo podprli,« je zapisal in pri tem izpostavil zaščito potrošnikov in spoštovanje zakonodaje.

»Naša filozofija v zvezi s kriptovalutami je preprosta: gre za izbiro. Mastercard vam ne želi priporočiti, da začnite uporabljati kriptovalute. Smo pa tukaj, da podpremo stranke, trgovce in podjetja v prenašanju digitalne vrednosti - v tradicionalni ali kripto obliki - kakor koli želijo,« je podčrtal Dhamodharan.