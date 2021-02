V Levici so danes opozorili, da je minister za delo Janez Cigler Kralj »pozabil« uskladiti dvig minimalne urne postavke za študentsko delo z letošnjim zvišanjem minimalne plače. Ker bi se morala na ta način minimalna urna postavka študentskega dela povečati s 4,56 na 4,97 evra neto oziroma na 5,89 evra bruto, je, kot pravijo, oškodoval vse študente, ki so delo od 20. januarja opravljali za nižje plače, kot so zakonsko določene.

»Študenti so prekarna delovna sila, ki spada med najbolj prizadete zaradi koronakrize. Zadnje, kar potrebujejo, je to, da je še tisto delo, ki ga lahko dobijo, dodatno podplačano zaradi neupoštevanja zakonov in malomarnosti,« je danes povedal poslanec Levice Miha Kordiš.

Uskladitev urne postavke določa spremenjeni Zujf Levica zahteva, da minister za delo Janez Cigler Kralj v roku 24 ur določi nov znesek minimalne bruto postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del v višini vsaj 5,89 evrov bruto, potem pa zaradi »oškodovanja delavcev študentov in nezakonitega ravnanja« nemudoma odstopi s položaja ministra za delo. V Levici pojasnjujejo, da so leta 2019 s spremembo zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) s 1. januarjem 2020 študentsko urno postavko zvišala s 4,89 na 5,4 evrabruto oziroma iz 4,13 na 4,56 evrov neto. Ob tem pa je zakon določil tudi, da mora minister za delo minimalno bruto urno postavka za opravljanje začasnega in občasnega dela študentov ob spremembi minimalne plače uskladiti z rastjo minimalne plače in določiti nov znesek minimalne bruto urne postavke za delavce študente.