Prva končna preizkušnja 46. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju je bila razburljiva. Smučarke so se na začetku tekme menjavale v vodstvu do startne številke 7, ki jo je nosila prva favoritinja Lara Gut – Behrami, ki je dobila zadnje štiri superveleslalomske preizkušnje in bila na papirju velika favoritinja za zmago. Švicarka je pri 29 letih osvojila prvo zlato kolajno na velikih tekmovanjih, potem ko je bila pred tem kar trikrat svetovna podprvakinja, v superveleslalomu tudi leta 2013, ko je v Schladmingu na najvišji stopnički stala Tina Maze.

Prvo kolajno na velikih tekmovanjih je Lara Gut – Behrami osvojila že leta 2009, ko je bila kot 17-letna najstnica svetovna podprvakinja v smuku in kombinaciji v Val d’Iseru. Zanimivo, da je tedaj osvojila prvo kolajno na velikih tekmovanjih tudi Tina Maze, ki je kasneje s štirimi zlatimi in petimi srebrnimi kolajnami postala ena najuspešnejših alpskih smučark vseh časov na svetovnih prvenstvih. »Bilo je težko. Smučala sem dobro, a nisem bila prepričana, da bo dovolj za zlato kolajno. Sedaj sem jo osvojila in sem zelo vesela. Če pa bi lahko izbirala, ali bi raje imela zlato kolajno na velikem tekmovanju ali 30 zmag v svetovnem pokalu, kolikor sem jih doslej dosegla, bi se odločila za 30 zmag,« je povedala presrečna novopečena svetovna prvakinja, ki je v cilju trepetala za zmago, saj je naredila nekaj manjših napak.

Analize tekme kaže, da bo morala dati nova svetovna prvakinja za pijačo Mikaeli Shiffrin, branilki naslova z zadnjega prvenstva v Areju in zmagovalki zadnjega superveleslaloma v Cortini d’Ampezzo. Američanka je najbolje dirjala po kultni in atraktivni ženski progi Olympia delle Tofane, a v spodnjem delu naredila večjo napako. Izgubila je precej več kot pol sekunde, kolikor je zaostala za švicarsko tekmico, a vseeno osvojila bronasto kolajno. Za dvojno švicarsko zmago je poskrbela Corinne Suter, ki je bila odlična predvsem v spodnjem delu proge.

Slovenke? Prva končna preizkušnja je nastavila ogledalo dosedanje sezone. Najboljša je bila Maruša Ferk na 24. mestu, ki sicer v tej sezoni na superveleslalomih redno premaguje Ilko Štuhec, tokrat 25. Spomnimo, da je Mariborčanka v Corzini d’Ampezzo pred štirimi leti že zmagala na superveleslalomu. Nastopila je tudi Meta Hrovat, ki je z zadnjo startno številko 43 zasedla 28. mesto. Kranjskogorčanka pred tem tako na tekmah svetovnega pokala kot na velikem tekmovanju še nikoli ni tekmovala v tej disciplini.