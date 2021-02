Dve poletji nazaj se je na črnem trgu razširila novica o prodaji starodavnih knjig, kodeksov, domnevno starih več kot sto let. Šlo je za tri rokopise z verskimi motivi, ki naj bi izvirali z območja Bližnjega vzhoda, prodajalci pa naj bi jih skušali prodati za kakšne tri milijone evrov. Madžarski varnostni organi so slovenske kolege opozorili na sestanek osumljenih s potencialnim tujim kupcem v Ljubljani, po preiskavi, v kateri so si pomagali tudi s prikritimi oblikami dela, pa so dva Madžara, Slovenca in Hrvata avgusta lani v Ljubljani tudi prijeli. Prodajo neprecenljivih verskih predmetov so tako preprečili.

Ponaredki s kančkom originala Zaradi suma posesti ukradenih predmetov so zaslišali vseh pet osumljencev, pri madžarskih državljanih pa opravili še hišni preiskavi. Državno tožilstvo je septembra lani zasežene knjige predalo madžarskim organom, sodni izvedenec pa je opravil strokovni pregled. »Strokovnjaki so ugotovili, da gre za ponaredke, ki pa jih deloma sestavljajo tudi strani iz pristnih, več kot tisoč let starih verskih knjig,« so v izjavi za javnost sporočili Generalne policijske uprave (GPU). Ponaredki so sicer bili videti kot originalne verske knjige. Da bi zavajali morebitne kupce, so v knjige priložili najverjetneje delno pristno gradivo, torej strani iz izvirnih knjig. »Nekatere strani zagotovo izvirajo iz 7. stoletja, drugi deli pa iz 12. do 16. stoletja,« je pokazala preiskava. Po navedbah policije se ti pristni deli knjig tako po madžarski zakonodaji kot mednarodnih konvencijah štejejo za zaščitene kulturne dobrine in so po mnenju sodnega izvedenca edinstveni, obenem je pomembna njihova materialna vrednost. »Gre za neprecenljive predmete kulturne dediščine,« še opozarjajo pristojni. Na Madžarskem se preiskave in strokovni pregledi še niso zaključili, saj skušajo ugotoviti, od kod so prišli zaseženi artefakti.