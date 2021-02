V primerjavi s torkom, ko je sedemdnevno povprečje potrjenih koronavirusnih okužb znašalo 827, se je to v sredo nekoliko zvišalo. Trenutno po vladnih podatkih znaša 837, kar je še vedno pod mejo, ki jo predvideva vladni načrt sproščanja ukrepov za prehod v oranžno fazo.

Največ okužb so odkrili v Ajdovščini (22), Brežicah (20), Celju (40), Kopru (78), Kranju (33), Medvodah in Novi Gorici (po 23), Novem mestu (29), Ptuju (30), Ljubljani (134) in Mariboru (37). Štirinajstdnevna incidenca na ravni države znaša 653,3.

Popušča tudi pritisk na bolnišnice. V sredo je bolnišnično oskrbo potrebovalo 828 bolnikov s covidom-19, kar je 36 manj kot dan prej. V sredo so v enotah intenzivne terapije skrbeli za 157 bolnikov oz. tri manj v primerjavi s torkom. V domačo oskrbo so odpustili 76 oseb. V sredo so umrle tudi tri osebe s covidom-19 manj kot dan prej. Slovenija sicer ostaja država z eno najslabših epidemioloških slik v Evropi.

Potza o primeru Počivalšek: Na osnovi prejetih prijav je bil uveden inšpekcijski nadzor

Na novinarski konferenci je Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata predtavila poročilo o izvedenih inšpekcijskih nadzorih v zvezi z obvladovanjem covid-19 za obdobje od 1. do vključno 7. februarja.

Skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov določenih za nadzor v PKP 7 je bilo 3762, izrečenih je bilo 29 prekrškovnih sankcij, 352 opozoril po zakonu o prekrških in 129 upravnih ukrepov. Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1084 nadzorov, izrekel 16 prekrškovnih sankcij, 112 opozoril in šest upravnih ukrepov.

V gostinstvu je bilo opravljenih 166 nadzorov in izrečenih 14 prekrškovnih sankcij ter 15 opozoril. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je bilo nadzorov 447, izrečeni sta bili dve prekrškovni sankciji, skupno 39 opozoril in ena odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti. Število nadzorov na zunanjih javnih površinah je bilo 365, pri čeme so izrekli 57 opozoril, v večstanovanjskih stavbah pa je bilo ob 106 nadzorih izrečenih šest opozoril.

V soboto, nedeljo in praznični ponedeljek so bili zdravstveni inšpektorji prisotni na 13 izletniških točkah in smučiščih, na katerih je potekala skupna akcija nadzora z inšpektoratom za infrastrukturo in policijo. Pri tem so bile ugotovljene le manjše kršitve, in sicer posamezni primeri zbiranja in nepravilnega nošenja mask, kar pa je bilo po izreku opozoril takoj odpravljeno.

Kot je dejala Potzova, so pričeli tudi s sistematičnim nadzorom nad izvajanjem testiranja v vzgojno izobraževalnih zavodih. Prve nadzore so z inšpektoratom za šolstvo in šport izvedli na štirih lokacijah valdorfskih šol in vrtcev v Celju, Žalcu in Ljubljani. »Prve ugotovitve kažejo, da so vsi zavodi zagotavljali testiranje zaposlenih s strani pooblaščenega izvajalca. Tudi pri sami organizacij testiranja in obveščanju zaposlenih o izvedbi testiranja ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Zaznali pa smo nekaj posameznikov, ki se testiranja niso želeli udeležiti. Na podlagi ugotovitev bo zoper te posameznike v primeru ugotovljenih kršitev zakona o nalezljivih boleznih uveden prekrškovni postopek,« je povedala Deana Potza.

Na mestih, kjer se izvaja cepljenje proti covid-19 je zdravstveni inšpektorat sicer opravil nadaljnjih 17 nadzorov, skupno število opravljenih nadzorov je tako 112.

Na novinarski konferenci se je Potzova dotaknila tudi zadnjega sestankovanja ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška v gostilni in dejala, da je bil na osnovi prejetih prijav v ponedeljek uveden inšpekcijski nadzor. »Postopek še poteka, tako da tega ne morem komentirati. Lahko pa povem, da odlok o prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji v bistvu ne posega v razmerje med pravnimi subjekti. Moramo pa opozoriti, da še vedno velja omejitev gibanja in zbiranja – zbiranje posameznikov ni dopuščeno. V bodoče, ko bomo zasledili kakšne takšne primere, bodo inšpektorji na samem kraju odločali o vsakem posameznem primeru in skladno z ugotovitvami izrekli morebiten ukrep. Vode se pa z masko ne da piti, to je logično.«