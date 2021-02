V primerjavi s torkom, ko je sedemdnevno povprečje potrjenih koronavirusnih okužb znašalo 827, se je to v sredo nekoliko zvišalo. Trenutno po vladnih podatkih znaša 837, kar je še vedno pod mejo, ki jo predvideva vladni načrt sproščanja ukrepov za prehod v oranžno fazo.

Popušča tudi pritisk na bolnišnice. V sredo je bolnišnično oskrbo potrebovalo 828 bolnikov s covidom-19, kar je 36 manj kot dan prej. V sredo so v enotah intenzivne terapije skrbeli za 157 bolnikov oz. tri manj v primerjavi s torkom. V domačo oskrbo so odpustili 76 oseb. V sredo so umrle tudi tri osebe s covidom-19 manj kot dan prej.

Na današnji dopoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bosta sodelovala Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.