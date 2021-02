»S 15. februarjem ne bo več omejitve prehoda med občinami, pri čemer enako velja za statistične regije,« je danes napovedal notranji minister Aleš Hojs. Prijava začasnega prebivališča v zvezi s tem torej ni več potrebna, je pa res, da še naprej velja policijska ura. »Epidemiološka oziroma pri novinarjih bolje udomačena policijska ura skladno z uradnim vladnim semaforjem ostaja v veljavi in bo sproščena bodisi po regiji bodisi v celotni državi, kot smo napovedali, ko pridemo v fazo, ki to omogoča.«

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je na popoldanski novinarski konferenci pred tem spregovoril o ukrepih, ki bodo ob sproščanju veljali od prihodnjega tedna. »S ponedeljkom, 15. februarja, bo veljal 7-dnevni negativni test, enako velja za delavce na smučišču, ki so v neposrednem stiku z uporabniki. Otroci do 12. leta testa ne potrebujejo.« In opozoril: »Vzdržujmo medsebojno razdaljo, predvsem ko čakamo na žičnico, sicer bomo morali morebiti poseči po ukrepu, da omejimo uporabo naprav.« Temu je še dodal, da bodo lahko smučali ljudje iz vseh regij, ob tem pa opozoril, da spoštujmo osnovna priporočila, saj si ne želimo hitrega ponovnega zapiranja države.

Ko se odprejo šole, bo kot običajno sicer deloval tudi javni potniški promet, inštruktorji avtošole morajo še naprej imeti 72-urni negativni test, prav tako kandidati. Tudi testiranje taksistov je obvezno na vsake tri dni, za stranke pa negativni test ni obvezen. Negativni test v vseh naštetih primerih ne pride v poštev za tiste, ki imajo zdravniško dokazilo o preboleli bolezni ali dokazilo o cepljenju.

Izjeme brez pogoja testa so enake kot doslej, s tem da se v enako kategorijo dodajajo tudi storitve ponujanja in prodaje na daljavo, opravljanje dejavnosti priprave jedi in prodaje pijač v primeru dostave, opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijače v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance. Pri izvajanju storitev ostajajo enake omejitve kot doslej glede dovoljenega števila potrošnikov na kvadratni meter. Ena stranka na 30 kvadratni meter oziroma ena stranka na prostor, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov ter ena stranka na 10 kvadratnih metrov v primeru odprte tržnice. Storitve higienske nege, vključno s pedikuro in frizerskimi storitvami so sedaj vključene med izjeme s pogojem testa negativnega testa za izvajalca.

Vlada je določila tudi spremembe, ki zadevajo odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga ter storitve potrošnikom. »Na ministrstvu si ves čas prizadevamo za odprtje vseh dejavnosti, s ciljem, da bi v najkrajšem možnem času zagotovili odpiranje vseh panog, ki pa mora biti opravljeno na varen in sprejemljiv načrt,« je uvodoma pojasnila Ajda Cuderman , državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo. Trenutno veljaven odlok se po njenih besedah podaljšuje do nedelje, 14. februarja. Z novim odlokom, ki začne veljati 15. februarja, se ohranjajo pretežno enake izjeme, kot so veljale do sedaj. Dodatno se uvajajo nekatere spremembe:

Izjeme so opredeljene tudi za bivanje v domovih. V umetniških in glasbenih šolah je dovoljena individualna izvedba pouka. Pri vrtcih ni sprememb, ostajajo odprti. Trenutno je vključenih 74 odstotkov otrok. V srednje šole se medtem vračajo dijaki zaključnih letnikov, omogočeno pa bo tudi praktično delo in izobraževanje odraslih. Odpirajo se dijaški in študentski domovi, na glasbenih šolah in umetniških gimnazijah bo dovoljen individualni pouk. Dovoljeni bodo tudi izpiti in seminarji do 10 študentov na fakultetah. Od ponedeljka se sicer za registrirane športnike odpira brezkontaktna športna vadba, individualno ali v skupini do 10 pri razdalji dveh metrov.

»Sproščanje omogoča nadaljevanje vračanja učencev v prostore izobraževalnih zavodov. Prihodnji teden je v vzhodnem delu počitniški teden, na zahodnem delu pa se vrača 107.000 učencev,« je zatem o odpiranju šol spregovoril državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec . Na današnji dan je po navedbah državnega sekretarja v šolah 90 odstotkov vseh učencev prve triade. V osnovnih šolah poleg vseh ukrepov velja, da se pouk izvaja v enotni skupini, ki je enaka matičnemu oddelku. Pouk je organiziran v matičnih učilnicah, ki jih učenci ne menjajo. V objektih tudi za sedaj ni dejavnosti, ki niso del programa in jih izvajajo zunanji izvajalci.

Največ okužb so odkrili v Ajdovščini (22), Brežicah (20), Celju (40), Kopru (78), Kranju (33), Medvodah in Novi Gorici (po 23), Novem mestu (29), Ptuju (30), Ljubljani (134) in Mariboru (37). Štirinajstdnevna incidenca na ravni države znaša 653,3. Popušča tudi pritisk na bolnišnice. V sredo je bolnišnično oskrbo potrebovalo 828 bolnikov s covidom-19, kar je 36 manj kot dan prej. V sredo so v enotah intenzivne terapije skrbeli za 157 bolnikov oz. tri manj v primerjavi s torkom. V domačo oskrbo so odpustili 76 oseb. V sredo so umrle tudi tri osebe s covidom-19 manj kot dan prej. Slovenija sicer ostaja država z eno najslabših epidemioloških slik v Evropi.

V sredo so opravili 5482 PCR testov in odkrili 992 okužb s koronavirusom ter še dodatnih 20.788 hitrih antigenskih testov, na katere je bilo pozitivnih 393 oseb. Skupno je bilo tako potrjenih 1385 okužb. Umrlo je je 10 oseb s covidom-19. V primerjavi s torkom, ko je sedemdnevno povprečje potrjenih koronavirusnih okužb znašalo 827, se je to v sredo nekoliko zvišalo. Trenutno po vladnih podatkih znaša 837, kar je še vedno pod mejo, ki jo predvideva vladni načrt sproščanja ukrepov za prehod v oranžno fazo.

Potza o primeru Počivalšek: Na osnovi prejetih prijav je bil uveden inšpekcijski nadzor

Na novinarski konferenci je Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata predtavila poročilo o izvedenih inšpekcijskih nadzorih v zvezi z obvladovanjem covid-19 za obdobje od 1. do vključno 7. februarja.

Skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov določenih za nadzor v PKP 7 je bilo 3762, izrečenih je bilo 29 prekrškovnih sankcij, 352 opozoril po zakonu o prekrških in 129 upravnih ukrepov. Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1084 nadzorov, izrekel 16 prekrškovnih sankcij, 112 opozoril in šest upravnih ukrepov.

V gostinstvu je bilo opravljenih 166 nadzorov in izrečenih 14 prekrškovnih sankcij ter 15 opozoril. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je bilo nadzorov 447, izrečeni sta bili dve prekrškovni sankciji, skupno 39 opozoril in ena odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti. Število nadzorov na zunanjih javnih površinah je bilo 365, pri čeme so izrekli 57 opozoril, v večstanovanjskih stavbah pa je bilo ob 106 nadzorih izrečenih šest opozoril.

V soboto, nedeljo in praznični ponedeljek so bili zdravstveni inšpektorji prisotni na 13 izletniških točkah in smučiščih, na katerih je potekala skupna akcija nadzora z inšpektoratom za infrastrukturo in policijo. Pri tem so bile ugotovljene le manjše kršitve, in sicer posamezni primeri zbiranja in nepravilnega nošenja mask, kar pa je bilo po izreku opozoril takoj odpravljeno.

Kot je dejala Potzova, so pričeli tudi s sistematičnim nadzorom nad izvajanjem testiranja v vzgojno izobraževalnih zavodih. Prve nadzore so z inšpektoratom za šolstvo in šport izvedli na štirih lokacijah valdorfskih šol in vrtcev v Celju, Žalcu in Ljubljani. »Prve ugotovitve kažejo, da so vsi zavodi zagotavljali testiranje zaposlenih s strani pooblaščenega izvajalca. Tudi pri sami organizacij testiranja in obveščanju zaposlenih o izvedbi testiranja ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Zaznali pa smo nekaj posameznikov, ki se testiranja niso želeli udeležiti. Na podlagi ugotovitev bo zoper te posameznike v primeru ugotovljenih kršitev zakona o nalezljivih boleznih uveden prekrškovni postopek,« je povedala Deana Potza.

Na mestih, kjer se izvaja cepljenje proti covid-19 je zdravstveni inšpektorat sicer opravil nadaljnjih 17 nadzorov, skupno število opravljenih nadzorov je tako 112.

Na novinarski konferenci se je Potzova dotaknila tudi zadnjega sestankovanja ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška v gostilni in dejala, da je bil na osnovi prejetih prijav v ponedeljek uveden inšpekcijski nadzor. »Postopek še poteka, tako da tega ne morem komentirati. Lahko pa povem, da odlok o prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji v bistvu ne posega v razmerje med pravnimi subjekti. Moramo pa opozoriti, da še vedno velja omejitev gibanja in zbiranja – zbiranje posameznikov ni dopuščeno. V bodoče, ko bomo zasledili kakšne takšne primere, bodo inšpektorji na samem kraju odločali o vsakem posameznem primeru in skladno z ugotovitvami izrekli morebiten ukrep. Vode se pa z masko ne da piti, to je logično.«