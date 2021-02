Vodilni ekipi NHL zmagali na gostovanjih

V severnoameriški hokejski ligi NHl sta bili sinoči le dve srečanji, na obeh pa sta na gostovanjih zmagali vodilni ekipi lige. Moštvo Toronto Maple Leafs je s 4:2 v kanadskem derbiju odpravilo Montreal Canadiens in ima na čelu lestvice 23 točk, tri manj pa jih imajo igralci Boston Bruins, ki so s 3:2 po podaljšku v New Yorku ugnali Rangers.