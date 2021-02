Ameriški predsednik Donald Trump je od poletja lani, ko je opazil svoj vse večji zaostanek v anketah, pripravljal napad na volilne rezultate, podžigal svoje privržence, brez dokazov vnaprej širil trditve o krajah glasov, takoj po zaprtju volišč zahteval ustavitev preštevanja glasov, pritiskal na volilne uslužbence v zveznih državah, da mu najdejo glasove, na koncu pa mu je za ohranitev oblasti zmanjkalo nenasilnih metod in zgodil se je napad na kongres. Tako so tožilci, torej demokratski upravitelji ustavne obtožbe proti Trumpu, včeraj opisali jedro primera proti nekdanjemu predsedniku, ki so ga poimenovali »vrhovni podžigalec« in ga obtožili, da je pot za napad na kongres pripravljal več mesecev. »V demokraciji so od vsega najbolj vnetljive obtožbe tiste, ko ljudem rečete, da njihov glas ne šteje, da so ga ukradli,« je v senatu rekel eden od devetih tožilcev, kongresnik Joaquin Castro.

Tožilci bodo svoj primer v senatu predstavljali šestnajst ur – osem včeraj in osem danes – nato bo enaka količina časa na voljo Trumpovim odvetnikom. Potem je čas za vprašanja senatorjev in še za zaključne besede, vse pa kaže, da bi bilo sojenje lahko končano v tednu dni ali celo prej, če nobena stran ne bo klicala prič. Trump je obtožen spodbujanja k uporu proti oblasti, potem ko so njegovi privrženci 6. januarja vdrli v kongres med potrjevanjem volilnih rezultatov, sam pa jim je pred tem pozival k pohodu h kongresni palači.

Neprepričljiva Trumpova ekipa Glasov za obsodbo sicer ne bo dovolj, kar je znova pokazal prvi dan procesa v torek. Uvodne štiri ure so bile namreč namenjene razpravi in glasovanju o tem, ali je proces sploh ustaven glede na to, da gre za odstavljanje predsednika, ki ni več na položaju. V nasprotju s podobno januarsko razpravo je tokrat ustavnost procesa podprlo šest republikanskih senatorjev, torej eden več kot prej, še vedno pa je to daleč od sedemnajstih glasov, kolikor bi jih potrebovali demokrati, da skupaj dosežejo dvotretjinsko večino in obsodijo Trumpa. Prvi dan je sicer ostal v spominu predvsem po neprepričljivem nastopu obeh glavnih Trumpovih odvetnikov, ki sta primer sicer dobila v roke le kak teden dni prej. Zlasti Bruce Castor je bil na udaru – tudi republikancev – da je govoril brez pravega sporočila. Demokratski tožilci pa so pritegnili pozornost z mešanico videoposnetkov dogodkov 6. januarja. Napovedujejo, da bodo med procesom predstavili še nove, doslej nevidene. ba