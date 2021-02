Za mladega dejavnega človeka, ki se nikoli ne ustavi, so bile prve lanske spomladanske omejitve zaradi epidemije koronavirusa pravi šok. Kranjčan Jure Grahek se je nenadoma znašel med štirimi stenami in to mu ni bilo prav nič všeč. Njegovo nezadovoljstvo ni bilo toliko uperjeno proti omejitvam. Bolj so ga motile dolgočasne prazne stene njegovega doma. »Saj veste, kako je, če namesto brutalnega tempa življenja pristaneš doma, sediš na kavču in dojameš, da imaš dom s praznimi stenami. Razmišljal sem, kako bi po eni strani ta problem lahko rešil sebi, hkrati pa pomagal tudi drugim,« nam je zaupal začetke razmišljanja o projektu.

Dve uspešni seriji spletnih dražb

Iznajdljiv in domiseln po duši in poklicu – Grahek namreč vodi marketinško agencijo – je do rešitve prišel po krajšem premisleku. V prostem času je že od nekdaj dejaven tudi v kulturi in med omejitvami se je z več akcijami in projekti trudil, da ljudje kulture ne bi pozabili ali zanemarili. S svojimi kulturnimi prizadevanji je povezal svoje dolgočasne stene in rodil se je projekt Pimp my Walls ali po slovensko Polepšaj si stene. Gre za projekt, v katerem so poleg Grahka prostovoljno sodelovali še številni njegovi sodelavci in prijatelji, projekt pa povezuje ustvarjalce in ljubitelje umetnosti. Na spletni dražbi so manj znani umetniki predstavili svoja umetniška dela, uporabniki pa so jih na dražbi – doslej sta potekali že dve seriji – dražili in tudi kupili, če so bili uspešni.

Prvo spletno dražbo so izpeljali spomladi lani. Takrat so v šestih tednih sodelujoči zlicitirali 243 od 611 ponujenih in predstavljenih del oziroma skoraj 40 odstotkov. Sodelovalo je več kot 200 umetnikov. Drugo sezono projekta so izvedli lansko jesen in številke so bile vrtoglave. Po Grahkovih besedah so umetniki poslali okoli 800 prijav svojih del. Da so izbrali najustreznejša za spletno dražbo, so oblikovali celo komisijo sodnikov, ki je pripravila selekcijo prispelih del. Druga sezona dražb za lepše stene se je končala tako, da je 157 originalnih del tik pred prazniki našlo nov dom. »Zdaj si bomo vzeli nekaj časa za počitek in razmislek,« pravi Grahek. Prihodnosti projekta ne želi napovedovati, saj gre za zelo naporno delo. Vsekakor pa si želi, da bi povezovalna platforma prerasla slovenske meje in postala evropska.