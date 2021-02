Seks, laži in nova kazenska zakonodaja

Žiga Turk je pronicljiv intelektualec, ki pa ne sprejme vsake levičarske provokacije in vsake feministične domislice. No ja, tako se najbrž vidi sam. Vsaj če sodimo po njegovih tvitih in promoviranju zvezde neokonservativizma, kliničnega psihologa Jordana B. Petersona – dokler ga ni pač Slavoj Žižek v Zagrebu predelal v faširan zrezek. Petersona, ne Turka.