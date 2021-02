Zloraba parlamenta

Odločitev ustavnega sodišča, da razveljavi akt o Kanglerjevi parlamentarni preiskavi v delu, ki se nanaša na sodnike, ni bila veliko presenečenje. Ustavno sodišče je izvajanje tega dela preiskovalke začasno zadržalo že jeseni 2019, kmalu po ustanovitvi sporne preiskovalne komisije, katere namen je bil iskati in na vsak način tudi najti politično ozadje in politično odgovornost vseh vpletenih v preiskavo, pregon in sojenja Francu Kanglerju. Še pred tem pa so pomisleke o tem, da bo parlament preiskoval konkretne postopke in sojenja, izrazili številni poslanci, ki niso želeli biti del več kot očitno protiustavne epizode državnega zbora. Tako je preiskovalna komisija na koncu postala zasebni klub SDS s priveskom iz NSi za občutek demokratičnosti in večpartijskega sistema.