Carlos Pascual: Nezakonita melanholija (Lud Šerpa, 2020) Mehiško-slovenskega pisca Carlosa Pascuala bralci ob časopisnih objavah spremljajo tudi prek knjižnih izdaj, denimo dela O služkinjah, visokih petah in izgubljenih priložnostih. Nezakonita melanholija je prvi del nastajajočega triptiha, ki prinaša žanr kronike. Njegove »zgodbe« tokrat nosijo avtobiografske, novinarske, faktične in refleksivne elemente, v kronologijo dejstev pa vnaša nered, da bi pripovedim dodal nekaj čarobnosti. Spremna beseda Uroša Zupana, prevod Mojce Medvedšek.

Svetlana Aleksijevič: Vojna nima ženskega obraza (Goga, 2020) Nobelova nagrajenka Svetlana Aleksijevič, avtorica pretresljive Černobilske molitve, je z obsežno knjigo Vojna nima ženskega obraza ustvarila mozaik izpovedi, vtisov, spominov in pričevanj žensk, ki so se v drugi svetovni vojni borile na vzhodni fronti. Beloruska pisateljica je namreč z njo zamajala uveljavljen nacionalni mit o podobi pogumnega in požrtvovalnega moškega junaka, ki se podaja na bojišče, in opozorila tudi na drugo, prevečkrat zamolčano plat vojne. Prevoda se je lotil Jani Rebec.

Peter Zupanc: Leto podgane (Forma 7, 2021) Pisatelj Peter Zupanc, ki že več kot deset let živi na Kitajskem, je v knjižici Leto podgane opisal svoje doživljanje izkušnje s pandemijo koronavirusa. Analiziral je kitajski, evropski in ameriški model reševanja koronakrize, a ob tem ponudil tudi osebni uvid v raznolikosti Kitajske, njenih etničnih skupin in malo znanih običajev. Pojasnjuje tudi opažanja o naših razhajanjih pri razumevanju nekaterih osnovnih abstraktnih pojmov.

Rüdiger Safranski: Zlo ali drama svobode (LUD Literatura, 2020) Po monografijah o Heideggerju in Nietzscheju ter delu Romantika. Zadeva Nemcev je pred nami nova knjiga nemškega filozofa Rüdigerja Safranskega. Zlo ali drama svobode prinaša vprašanje o izvoru zla, pri čemer si pomaga tudi z Biblijo, Sokratom, Avguštinom, Kantom, de Sadom, Hitlerjem, Goethejem in drugimi. Dokončnega odgovora avtor ne ponuja, očrta pa nekakšno genealogijo in fenomenologijo zla kot sprva kozmološke in ontološke, nato pa tudi moralne kategorije. Prevod Toma Virka.