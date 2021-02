Nepreslišano: Antiša Korljan, komentator

Med nosilci družbene moči in mediji je ves čas latentni konflikt, ki za vsakokratne vpletene ni enostaven, je pa za družbo zdrav. Problem je le v tem, da vlada ta konflikt jemlje kot vojno in se ga loteva neinteligentno, z zmerjanjem in obračunavanjem, s prepovedmi. Nekako v duhu Slovenije, kot si jo predstavljajo – kdor ni z nami, je proti nam.