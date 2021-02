Veszprem, ki ima med 22 igralci le štiri Madžare, 18 tujcev pa prihaja iz 14 držav (med njimi Slovenca Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč), je v Slovenijo dopotoval neposredno iz Barcelone, kjer je v torek izgubil s 30:37. V skupini B je še vedno drugi (13 točk, deset tekem), Celjani so šesti (6 točk, deset tekem), a tudi drugi statistični podatki so na strani ekipe iz mesta ob Blatnem jezeru. Z njo imajo pivovarji najslabši izkupiček med vsemi v Evropi, kajti proti štirikratnim finalistom lige prvakov – vse štiri finale so izgubili – so na 15 tekmah v Evropi in ligi Seha samo po enkrat zmagali in remizirali (oboje leta 2007) ter kar 13-krat izgubili.

A v celjskem taboru se zavedajo, da statistika danes proti najstarejši (povprečje 30,3 leta), najtežji (104,1 kg) in najvišji ekipi (povprečje 196,1 cm) v ligi prvakov ne bo igrala nobene vloge. »Zaradi zgoščenega ritma tekem skorajda nimamo časa za treninge in pripravo na tekmece, zato so v takšnih okoliščinah najpomembnejši regeneracija, hidracija, počitek in spanje,« pravi trener Tomaž Ocvirk, njegov igralski kader pa bo z današnjim podpisom triletne pogodbe od sezone 2021/22 okrepil 23-letni Aleks Vlah, trenutno član Zagreba. Toda vsa ugibanja in dvome o napredovanju v osmino finala je tudi za Celjane danes odpravila evropska zveza EHF s presenetljivo odločitvijo. Zaradi časovne stiske, povezane z igranjem tekem med koronakrizo, je spremenila sistem izločilnih bojev (to velja tudi za ligo prvakinj in Krim), v katere bo po novem napredovalo po vseh osem klubov iz obeh skupin, ki se bodo nato med seboj navzkrižno pomerili po sistemu 1-8, 2-7, 3-6 in 4-5.