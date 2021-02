Na 50 let zapora so na sodišču v Splitu obsodili 26-letnega Luko Juretića zaradi umora 92-letnega Vincenca Uvodića in poskusa umora njegove žene, 87-letne Senke. Napadel ju je v začetku predlanskega leta v njunem stanovanju v Solinu. Gre za najvišjo možno zaporno kazen po hrvaškem kazenskem zakonu, ki so jo izrekli prvič. Juretiću, mediji so ga poimenovali »pošast iz Solina«, so odredili tudi obvezno zdravljenje zaradi odvisnosti od drog.

Razglasitve sodbe se ni udeležil. Tako je sodnik Dinko Mešin v njegovi odsotnosti razglasil, da je za umor obsojen na 35 let zapora, za poskus tega kaznivega dejanja pa na 23. »Izrekli smo vam najstrožjo možno kazen, saj ste storili enega najokrutnejših zločinov na tem območju, kot tudi na vsem Hrvaškem. Nižja kazen bi pomenila podcenjevanje takšnih kaznivih dejanj,« je v imenu sodnega senata razložil Mešin.

Ukradel drobnarije Juretić, ki je živel v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka, je usodnega 24. januarja 2019 okoli 18.20 potrkal na vrata zakoncev Uvodić dve nadstropji niže. Z nedolžnim vprašanjem, ali mu soseda Senka lahko posodi moko. A temu je sledil grozljiv pretep. Vincencu je z ostrim in topim delom kladiva zadal 13 udarcev po glavi in telesu ter ga nato z nožem smrtno zabodel v trebuh. Tudi Senka je bila deležna preštevilnih hudih udarcev: zlomil ji je desno roko, hudo poškodoval levo, zaradi česar so ji amputirali del prsta, poškodoval jo je po glavi. Potem je iz stanovanja ukradel ročno uro, nekaj drobiža, čokolado, sponke. Sodišče je prepričano, da je bil njegov namen dobiti kaj vrednega, da bi lahko kupil drogo. Zaradi tega očitek v obtožnici, da je ravnal iz koristoljubnih nagibov. Zanimivo je, da sta imela zakonca v stanovanju kar nekaj prihrankov, a so ostali nedotaknjeni. Medtem ko je soprog takoj umrl, so hudo poškodovano Senko Uvodić odpeljali v bolnišnico. Tam je nekaj časa ostala na zdravljenju, potem so jo odpustili v domačo nego. Umrla je tri mesece po napadu. Še prej je podrobno opisala, kaj se je zgodilo.