Potem ko so četverico, ki je ukradla 117 avtov in jih razstavila na dele, decembra predlani v angleškem Birminghamu obsodili na skupno 23 let zapora, so jih zdaj kaznovali še denarno. Osemindvajsetletni Mohammed Nadeem, 42-letni Nadeem Arshad in 30-letni Amaan Zameer morajo plačati 1,1 milijona britanskih funtov (dobra 1,2 milijona evrov), ki so jih pridobili z nezakonitimi posli.

Oddelek za gospodarsko kriminaliteto policije v West Midlandsu je namreč skrbno preveril njihove finančne transakcije in ocenil vrednost ukradenih avtov. Kakšno plačilo čaka četrtega člana tolpe, 32-letnega Zahirja Hussaina, bo sodišče še odločilo. »Šlo je za tatvine na veliko, kot jih tu še nismo doživeli. Storilci so res že v zaporu, jasno pa je treba dati vedeti, da se kriminal ne izplača in da morajo povrniti nezakonito pridobljeno premoženjsko korist. Prek sodišča jim bomo odvzeli denar in premoženje,« je povedala policijska inšpektorica Hannah Whitehouse.

Tolpa je na dražbah kupovala poškodovana vozila in jih nato popravljala s pomočjo delov ukradenih avtomobilov. Do teh so prišli z vlomi, večkrat tudi z nasilnimi tatvinami. Razstavili so jih v delavnici, popravljene avte pa nato prodajali naprej prek spleta ter na veliko služili. Tako je eden od nič hudega slutečih kupcev plačal več kot 10.000 funtov za VW golf, ki je bil opremljen z zračnimi blazinami, ki se v prometni nesreči sploh ne bi sprožile.