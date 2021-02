Potem ko je iz Olimpije med premorom odšlo kar 14 igralcev, je tekmo s Koprom začelo kar devet Slovencev. Nazadnje je bila Olimpija tako »slovenska« novembra 2016 prav na gostovanju v Kopru (vir OptaŽabar). Izmed tujcebv sta bila v ekipi le Srb s hrvaškim potnim listom Ivanović, ki je bil roje v Vukovarju, in Črnogorec Perović. Ljubljančani so na Bonifiki, kjer so bile kljub dežju razmere za igro zelo dobre, z agresivno igro takoj prevzeli pobudo, narekovali ritem in bili kombinatorni. Veliko premoč v prvem polčasu, ko je bilo razmerje v strelih 8:1 za goste, so kronali v 29. minuti, ko je gol dosegel kapetan Timi Max Elšnik z natančnim in močni strelom z roba kazenskega prostora po lepi podaji Pungarška.

Koper je po vstopu Barišića in Caimacova drugi polčas začel odločno in izenačil v 49. minuti, ko je bil podajalec Guberac, zadetek pa je z diagonalnim strelom dosegel desni bočni igralec Palčič. Čeprav je gol Koprčanom dal krila, so Ljubljančani takoj imeli odgovor, ko je zimska okrepitev Mihailo Perović z levico zadel za vodstvo z 2:1, ki so ga brez večjih težav zadržali do konca tekme.

Domžale in Maribor sta se spektakularnem derbiju remizirala 3:3, potem ko je gostom uspel velik povratek, saj so ob polčasu po slabi predstavi zaostajali z 1:3. Gole za Domžale so dosegli Husmani, Ibričić iz enajstmetrovke in Kolobarić, za Maribor ba dva Cretu in enega Požeg Vancaš. V Šiški sta se na težkem igrišču Bravo in Gorica razšla z remijem brez golov 0:0. Izid je najpravičnejši razplet tekme, v katerem je bilo malo kombinatorike in veliko nabijanja dolgih žog.