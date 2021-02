Italijanski dan spomina letos umirjen

V italijanskem parlamentu in pri Bazovici so danes zaznamovali dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, z Reke in iz Dalmacije po drugi svetovni vojni. Predsednik države Sergio Mattarella je dejal, da so se zločini proti človečnosti po padcu nacizma in fašizma nadaljevali s pregonom in nasiljem komunističnega režima.