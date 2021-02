Izrael naj bi še ta mesec uvedel potrdila o cepljenju za obisk določenih storitev

Izrael namerava že do konca meseca začeti izdajati t. i. zelene dovolilnice, s katerimi bodo lahko tisti, ki so že bili cepljeni proti covidu-19, obiskali določene hotele, fitnese in druge ustanove za prostočasne aktivnosti. Prejeli jih bodo tudi tisti, ki so preboleli to bolezen, je danes napovedal izraelski zdravstveni minister Julij Edelštajn.