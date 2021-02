»Kje je mladenič, ki mi je včeraj postregel odlično zelenjavno juho? Bil je tako simpatičen, zgovoren,« je vprašala stranka, ki očitno pogosto zaide v Učilno okusov pod Plečnikovimi arkadami. Iz pogovora nam je uspelo izvedeti, da se fant te dni pripravlja na maturo, zato vsa ekipa stiska pesti zanj in druge dijake in študente, ki so zadnja leta pisali zgodbo vse prej kot klasičnega lokala na ljubljanski tržnici.

Kot pove Nives Mikešič, ki je ena od dveh redno zaposlenih in z že končanim študijem, se je zgodba prijetne trgovinice začela pisati leta 2015, ko je bila ustanovljena v okviru konzorcija biotehniških šol Slovenje. Sprva je bilo upravljanje razdeljeno med tri šole, Piramido Maribor, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in Grm Novo mesto. »S časom pa se je s ciljem optimizacije poslovanja dogovor spremenil, tako da je upravljanje, predvsem kar se tiče vodenja in nabave, prevzel Grm Novo mesto, ostale šole pa z Učilno sodelujejo kot partnerji v projektu in dobavitelji,« je povedala in razložila, da so trgovino odprli z zelo konkretnim razlogom. »V Ljubljani smo hoteli postaviti mesto, kjer bi se zbližale in kupcem oziroma potrošnikom predstavile male kmetije slovenskega podeželja. V Novem mestu, kjer je podobna trgovina, sodelujemo večinoma z dobavitelji iz Kočevja, Dolenjske in Bele krajine, tudi tam pa ne postavljamo nobenih ločnic in so dobrodošli prav vsi zaupanja vredni pridelovalci in predelovalci, sploh specifičnih pridelkov, kot so na primer olive, kaki ali češnje iz Goriških brd.«

Kot pravi sogovornica, jim je s takšnim pristopom uspelo potrošniku približati obraz in zgodbo, ki stoji za izdelkom, ki mu tako lažje zaupa. »Že ime Učilna okusov pove, da potrošnika informiramo, ga na neki način izobražujemo. Ko bodo razmere ponovno dopuščale, bomo nadaljevali tudi program degustacij in delavnic. Ta čas pa je v trgovini nekaj testnih izdelkov, saj želimo, da stranka izdelek pokusi, ob tem spozna oziroma se nauči kaj novega in oceni, ali ji je všeč.