»Klovn kot lik predstavlja odtujenost človeka od nekoč njemu lastne otroške radovednosti in je od nekdaj predmet kontroverznosti. Lahko je humoren, hkrati pa ostaja skrivnosten in nedostopen,« kustosinja razstave Nina Jeza pravi ob Klovnonaniji, nekakšnem »art-cirkusu« oziroma seriji slik s klovni celjskega umetnika Mateja Čepina. Nekatera dela so te dni na ogled v ljubljanski Galeriji Exarte. Ker gre za zasebno galerijo, ki je bila v času kovid ukrepov do nedavnega zaprta, so razstavo za vsak slučaj postavili tako, da si jo je mogoče ogledati tudi z ulice, skozi okno galerije. Na ogled so štiri velika platna ter nekaj manjših slik, nekatere so v obliki asemblažev, torej v manjših škatlah skupaj z določenimi uporabnimi predmeti (kladivo, konjiček, lectovo srce).

Samouk s svojim slogom Matej Čepin je v slikarstvu samouk. Inspiriral se je pri velikih umetnikih, kot je denimo Goya, jih preslikoval, pri tem pa se ni obremenjeval s stilom. Prvi ga je opazil Robert Inhof, kustos in direktor Galerije Murska Sobota, potem umetnostni zgodovinar Aleš Stopar, ki je bil kustos v Pokrajinskem muzeju Celje, sicer pa »pri nas umetniki brez akademije težko razstavljajo v kakšni javni inštituciji,« pojasnjuje kustosinja. »Z delom in marljivostjo je vendarle našel svoj prepoznaven slog – moderen, svojstven, je nekakšen vojaer v lastnem slikarstvu. Najpomembnejše pri njem pa so zgodbe znotraj slik, vedno se v njih išče neka dvojnost.« Medse so ga že zdavnaj sprejeli tudi akademsko izobraženi slikarji, postal je član skupine Divji v srcu. Kustos Andrej Medved pa ga je povabil na veliko razstavo o sodobnem slovenskem slikarstvu, ki jo spomladi odpirajo v Portorožu in Novi Gorici.