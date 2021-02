Afera Koprivnikar: Policista naj ne bi vedela, da gre za ministra

Na sojenju peterici nekdanjih policistov sindikalistov so pričali nekdanji minister Boris Koprivnikar in policista, ki sta ga novembra 2015 ustavila na poti s koncerta v Škofji Loki. Slednja sta pričala, da je voznik izpred lokala sunkovito zapeljal na cesto in vozil prehitro.