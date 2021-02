– Zakaj se govori o cepljenju, če so preparati, ki jih vbrizgajo ljudem, izdelani, da delujejo (prvič v človeški zgodovini) na gensko zasnovo celic – torej gre za gensko terapijo z nepredvidljivimi in do sedaj premalo raziskanimi posledicami (definicija cepiva je jasna in ji mRna, vektorski in drugi covid-19 preparati ne ustrezajo!)?

– Kdaj se bo na vzorcu cepljenih ljudi preverjalo, koliko protiteles imajo ter ali ta protitelesa res nevtralizirajo virus (do sedaj se opazuje le sprememba pojavnosti bolezni med ljudmi, kar ne odraža uspešnosti cepljenja)?

– V prvem valu so bili žrtve predvsem oskrbovanci DSO, zakaj sedaj z vsiljenimi in nezanesljivimi hitrimi testi samo povečujete zmedo in delate materialno škodo ljudem? Zdaj že vemo, da so hitri testi odličen posel za izbrance.

– Zakaj morajo zdravi ljudje brez simptomov nositi maske, ko je dokazano, da ima daljše nošenje mask lahko škodljive posledice, tako zdravstvene kot psihične, ni pa nobenega dokaza, da bi maske koristile pri preprečevanju epidemij?

– Zakaj se z zmedenimi ukrepi uničujeta industrija in podjetništvo, ki sta pogoj za preživetje ljudi in države? S takimi ukrepi drsimo v zanesljivo pogubo.

Če stroka in politika ne bosta odgovorili na zastavljena vprašanja, ki se tičejo ne samo nas, Slovencev, bosta dokazali, da sta del problema in ne del rešitve, in bosta prevzeli nase vso odgovornost za posledice.

Politiki pa samo sporočilo: takoj prekličite neustavno policijsko uro, s katero ščitite samo sebe pred jezo državljanov in nikogar oziroma nič drugega.

Srečo Knafelc, Krvava Peč