Na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo naj bi danes podelili prva kompleta odličij, v superveleslalomu v moški in ženski konkurenci. Pogled v prihodnost prvega tedna, ko so prve tri dni odpadle kar štiri končne preizkušnje (poleg obeh superveleslalomov še obe alpski kombinaciji), je takšen, da naj bi bila v petek oba treninga smuka, v soboto ženska smukaška preizkušnja, na kateri bo Ilka Štuhec branila naslov dvakratne svetovne prvakinje, v nedeljo pa moški smuk. Prihodnji teden pa bodo morali organizatorji pod streho spraviti kar devet končnih preizkušenj ter jih uskladiti s prenosi drugih velikih tekmovanj, med katerimi je največje svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki.

Ker je vsaka naslednja preizkušnja najpomembnejša, bodo morali v Cortini d'Ampezzo najprej pod streho spraviti današnji. V nasprotnem primeru je velika verjetnost, da na letošnjem prvenstvu ne bi podelili superveleslalomskih naslovov. Zanimivo bo videti predvsem prvo preizkušnjo na novi moški progi Vertigine (Vrtoglavica). Start moškega superveleslaloma bo na nadmorski višini 2190 m, cilj pa 630 m nižje. Na isti progi bo potekal tudi kombinacijski superveleslalom, medtem ko bo start moškega smuka 210 višinskih metrov višje.

Četudi na superveleslalomih v tej sezoni ne dosega dobrih rezultatov in je povrhu še poškodovana, bo največji slovenski adut v boju za visoko uvrstitev Ilka Štuhec. Potem ko so v njenem taboru dalj časa kolebali, ali bo Mariborčanka sploh na startu, so se odločili, da bo na progi Olympia delle Tofane vendarle nastopila. Na omenjeni progi je Štajerka pred štirimi leti dosegla eno svojih treh superveleslalomskih zmag. »Svetovna prvakinja vedno želi nastopiti. Veseli nas, da je tako tudi v Cortini. Imela bo priložnost, da znova začuti hitrost, da si nadene štartno številko, tekmuje. Trenutno boljše podlage in pogojev, kot so na superveleslalomski progi na prizorišču svetovnega prvenstva, ne bomo našli,« pravi švicarski trener Stefan Abplanalp.

Tako v moški kot ženski konkurenci sta izrazita favorita za zmago. Švicarka Lara Gut - Behrami je dobila zadnje štiri preizkušnje svetovnega pokala, v Cortini d'Ampezzo pa bo po številnih uspehih preteklosti lovila svojo prvo zlato kolajno na velikih prvenstvih. Na svetovnih prvenstvih je doslej osvojila tri srebrne in dve bronasti kolajni, na olimpijskih igrah pa eno bronasto. Pri moških bo favorit Vincent Kriechmayr, zmagovalec zadnjih dveh superveleslalomov v Kitzbühelu in Garmisch-Partenkirchnu.