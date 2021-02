Francis Tiafoe je na OP Avstralije v tenisu upravičil pričakovanja. Triindvajsetletni Američan sodi med najobetavnejše ameriške teniške igralce, proti prvemu igralcu sveta Novaku Đokoviću pa je pokazal, zakaj. V treh urah in pol je v največjem teniškem kompleksu v Melbournu, areni Rod Laver, Srbu zabil kar 23 asov ter Đokovića pripravil do tega, da je za uvrstitev v 3. krog pokazal svoj najboljši tenis. Dvoboj je hkrati razkril, da čaka Tiafoeja v prihodnosti še veliko dela predvsem pri psihološki pripravi. Opozorilo sodnika zaradi zavlačevanja pri izvajanju servisa v četrtem nizu ga je tako iztirilo, da je po njem ekspresno dvakrat izgubil servis in dvoboj.

Simona Halep na pragu poraza »Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje dobil toliko asov, še manj pa, da bi jih sam zabil kar 26. V 15 letih v Avstraliji še nisem igral na hitrejši podlagi. Če imaš dober servis, imaš veliko pomoč. Če ne, moraš garati. Meni za zdaj dobro služi,« se zaveda Novak Đoković, ki se bo v petek za uvrstitev v osmino finala pomeril z novim Američanom, specialistom za trdo podlago Tylorjem Fritzem. Osemkratni zmagovalec Australian Open pa se v četrtem krogu zanesljivo ne bo pomeril s Stanom Wawrinko. Švicar je namreč presenetljivo izgubil z Martonom Fucsovicsom. Madžar je v podaljšani igri odločilnega niza zaostajal s 6:9, a dvoboj s petimi zaporednimi točkami obrnil v svoj prid. Poleg poraza Wawrinke je bilo tretji dan dvobojev v Melbourne Parku še nekaj presenečenj. Izpadle so namreč kar tri nekdanje zmagovalke turnirjev največje četverice. Venus Williams je bila brez moči proti Italijanki Sari Errani, prav tako Kanadčanka Bianca Andreescu proti Tajvanki Hsieh Su Wei, Čehinja Petra Kvitova pa se je nekoliko bolj upirala Romunki Sorani Cirstea. Na pragu največje senzacije tretjega tekmovalnega dne je bila Simona Halep. Druga nosilka je proti domačinki Alji Tomljanović v odločilnem nizu zaostajala z 2:5, v nadaljevanju pa dobila pet iger zapored. »Vesela sem, da se lahko ob koncu dvoboja smejim. Pričakovala sem težak dvoboj, z moje strani pa ga je z glasnim navijanjem otežila še publika,« je priznala Simona Halep.

Iga Swiatek znova ni oddala niza Navdušila je Naomi Osaka. Predlanska zmagovalka je povsem nadigrala nekdanjo četrto igralko sveta Caroline Garcia, bolj kot z rezultatom pa je navdušila z igro. Japonka, zmagovalka lanskega OP ZDA, je za mnoge prva favoritinja v Melbournu, kjer ima precej večjo zasebnost kot lani v New Yorku, ko se je na zmagoviti poti po vsaki zmagi v boju za enakopravnost temnopoltih prebivalcev ZDA spomnila na eno od žrtev. Odlično sta svoje delo opravili tudi Serena Williams in Iga Swiatek, ki je morala predvsem v drugem nizu proti razpoloženi Italijanki Camili Giorgi pokazati vse svoje znanje. Poljakinja je na turnirjih največje četverice dobila že deveti dvoboj zapored brez izgubljenega niza. Pred dvema v Melbournu vseh sedem v Parizu, kjer je lani postala presenetljiva zmagovalka Rolanda Garrosa. Za poslastico melbournskega večera je znova poskrbel Nick Kyrgios. Avstralec je v četrtem nizu rešil dve zaključni žogici Ugu Humbertu ter se v izjemnem vzdušju uvrstil v tretji krog. Kyrgios je zrežiral popoln preobrat, na poti pa razbil kakšen lopar in se, kot to rad počne, kregal s sodnico, 39-letno Srbkinjo Marijano Veljović. Žreb domačina ni nagradil. V petek se bo namreč pomeril z Dominicom Thiemom, ki je za zdaj v Melbournu prikazal dve prepričljivi predstavi. »To je bil eden najbolj norih dvobojev, ki sem jih doslej odigral. Ugo je nedvomno eden najbolj nadarjenih igralcev, jaz pa sem se lahko zanašal le na izkušnje,« je priznal Nick Kyrgios. »Doslej sva odigrala le nekaj iger, tako da se niti ne poznava. Upam, da bom igral, kot znam,« pravi Dominic Thiem, lanski finalist Melbouna in zmagovalec New Yorka.