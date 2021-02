Evropski denar za fakultete, za NUK II ne

Z denarjem iz večletnega finančnega okvira 2021–2027 ter sklada za okrevanje in odpornost nameravajo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport podpreti projekte treh novih fakultet v Ljubljani – farmacevtske, strojne in veterinarske. Financiranje gradnje nove Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani je še nejasno.