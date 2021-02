»Iskreno žal mi je za to, kar sem storil,« se je na predobravnavnem naroku ljubljanskega sodišča pokesal Asmir Ademi in priznal, da je 22. oktobra lani na Novih Fužinah s prijateljem Matejem Pečarjem poskušal zažgati gostinski lokal Sombrero bar. Ademi je bil jezen na svojo sestro, ker je prekinila razmerje z njegovim najboljšim prijateljem. Zelo se je napil, nato pa sta s Pečarjem vzela pravico v svoje roke.

Na poti do lokala sta se ustavila na bencinski črpalki, kjer ju je kamera posnela med natakanjem goriva v stekleničko, naslednji postanek je bil gostinski lokal, v katerem je nekoč delala sestra (ki ni bila lastnica lokala ali bila kako drugače povezana z lastnikom). Ademi je z bencinom polil zadnja vrata lokala, njegov pajdaš je z vžigalnikom zanetil ogenj. Imela sta srečo, da se požar ni razširil in je ostalo nekje pri treh tisoč evrih škode. »Opravičil sem se lastniku in se ponudil, da mu povrnem denar za škodo, a tega ni želel,« je Ademi pojasnil sodniku Bernardu Tajnšku. Ta je krivdo sprejel in ga obsodil na leto in tri mesece zapora, v kar se vključi čas pripora. Ker Pečarja na predobravnavnem naroku ni bilo, se bo ta za očitano mu dejanje zagovarjal čez dva tedna.

Poleg priznanja so na Ademijevo krivdo kazali tudi drugi dokazi v sodnem spisu, denimo fotografije s kraja kaznivega dejanja, posnetki z bencinskega servisa, pa tudi njegova komunikacija po telefonu, ki je izdala razlog za poskus požiga. Tudi zaradi težkega družinskega stanja je Ademi prosil za milejšo kazen, tožilkin predlog se mu je zdel malo prehud, saj bi namesto zapora raje opravljal družbeno koristno delo. V zadnjih nekaj letih je namreč že dvakrat dobil priložnost za takšno alternativno prestajanje kazni. Po navedbah zagovornice k njegovemu delu ni bilo pripomb, mora pa oddelati še dve tretjini kazni, saj z odhodom v pripor tega ni mogel več početi.