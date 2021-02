Pri cepljenju s Pfizerjevim cepivom smo v ZD Radovljica dobili naslednje pisno pojasnilo: »Cepivo ponuja po prvem odmerku približno 50-odstotno zaščito, sedem dni po drugem pa več kot 95-odstotno zaščito.« Če to drži, osebno verjamem, da drži, ali smo potem tisti, ki smo bili cepljeni, tudi obvezani upoštevati ukrepe vlade (to pomeni nošenje mask, razdalja…)? Torej, če po cepljenju za nas še vedno veljajo ukrepi, potem prosim, da nam vsem to pristojni na ministrstvu jasno obrazložite, in tudi to, zakaj smo se potem cepili. Odgovor, da je cepljenje na prostovoljni osnovi, ne zaleže in je občutno premalo. Cepili smo se zato, ker verjamemo, da je to potrebno.

Če tega ustrezno ne obrazložite, se morate zavedati, da boste cepljenju naredili nepopravljivo škodo.

Ilija Stipanovič, Radovljica