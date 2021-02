Če ste si v živo že kdaj ogledali kakšno tekmo lige NBA, potem vam je gotovo ostalo v spominu, kako čustveno Američani pospremijo državno himno. Gre v bistvu kar za poseben dogodek ali ritual, saj jo vsakič znova odpoje ali odigra kakšen od lokalnih ali bolj znanih glasbenikov oziroma umetnikov, po koncu pa sledi huronski aplavz. V zadnjem času sicer ne, saj navijačev v dvoranah zaradi koronavirusa še ne dovolijo ali pa jih dovolijo v izredno omejenem številu. V prenosih tekem Dallasa Luke Dončića pa boste v letošnji sezoni zaman čakali omenjeni trenutek, ki je znal orositi oko tudi marsikateremu igralcu. Tako je namreč zaukazal lastnik kluba Mark Cuban. »To je moja odločitev, ki sem jo sprejel novembra,« je povedal tamkajšnjim medijem, več pa ni želel dodati.

Cuban se je tako odločil zaradi zrahljanih pravil lige NBA, ki zaradi posebnih okoliščin v letošnji sezoni klubom dovoljujejo, da dogajanje pred tekmo organizirajo povsem po svojih željah. Zanimivo je, da se je za takšno potezo odločil le Dallas, medtem ko ostala moštva pred začetkom tekme še vedno predvajajo posneto različico ameriške himne. Pravilnik lige NBA od igralcev sicer že od leta 1980 tudi zahteva, da med ameriško himno stojijo, a je komisar lige Adam Silver v času mehurčka v Orlandu ob koncu lanske sezone in v letošnji to spremenil. Številni igralci namreč v znamenje podpore gibanju Black Lives Matter ter opozarjanju na sistemski rasizem in rasno neenakopravnost v ZDA med himno pokleknejo. »Ker govorimo o resnih stvareh, ki bi morale biti samoumevne, sem se odločil za prilagajanje in ne strogo uveljavljanje pravil,« je pojasnil Adam Silver.

V zgodovini kluba iz Teksasa se sicer ne dogaja prvič, da pred tekmami ne predvajajo ameriške himne. Prvih 16 let obstoja, ko je bil lastnik še Donald Carter, so v takratni Reunion Areni prepevali »God Bless America«. To so spremenili 1. maja 1996, ko je klub kupil Ross Perot Jr. V Cubanove roke je prišel januarja 2000. Pred nadaljevanjem lanske sezone v mehurčku v Orlandu je Cuban svoje igralce celo spodbujal k temu, da ob ameriški himni pokleknejo. »Če bodo pokleknili in bili ob tem spoštljivi, bom nanje izredno ponosen. Če bom le lahko, bom pokleknil z njimi,« jim je sporočil Cuban, ki je imel leta 2017, ko so ob himni začeli klečati igralci v ligi ameriškega nogometa NFL, še drugačno mnenje. »Od takrat se je spremenilo marsikaj. Veliko smo se naučili. Smo v unikatnem trenutku, ki lahko prinese družbeni razvoj in razvoj države. Končno lahko postanemo precej bolj sprejemajoči.«

Cuban v mehurčku v Orlandu ni imel priložnosti klečati z igralci, saj se vanj tudi zaradi strogih protokolov ni podal, a je že takrat nakazal, da se ne strinja z obveznim igranjem državne himne pred tekmami. »Pravila glede igranja himne so v naši državi ušla izpod nadzora. Če se ne strinjate, pojdite k svojemu šefu in ga vprašajte, zakaj ne predvaja državne himne vsak dan, preden začnete delati.«